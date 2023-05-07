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Происшествия7 мая 2023 5:00

Снова пожар: в Омской области в деревне Островной сгорел жилой дом, хозпостройки и 7 тысяч квадратных метров поля

В деревне Островной Тюкалинского района Омской области случился пожар, в котором сгорел дом и тысячи квадратных метров травы
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области.

6 мая в деревне Островной Тюкалинского района Омской области случился очередной пожар. Об чрезвычайном происшествии сообщили в пожарно-спасательной службе региона. На борьбу с пламенем отправились сотрудники Называевского отделения пожарной охраны. Как рассказали спасатели, в деревне сгорели дом, хозпостройки и сухая трава.

- В результате пожара повреждено: жилой дом, пять строений. Сгорела трава на площади 7000 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Омской области.

В настоящий момент пожар локализован. Дом и хозяйственные строения сгорели дотла.

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