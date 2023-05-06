Под Омском 15-летний школьник с приятелями зверски избил 42-летнего мужчину

По факту произошедшего заведено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В юге Омской области подростки избили 42-летнего местного жителя, а затем попытались поджечь одежду мужчины, чтобы скрыть следы преступления.

— В ночью пятницу, 5 мая, территории КУ «Центр занятости населения Таврического района» в ходе возникшего конфликта 15-летний подросток, состоящий на учёте в органах полиции, из личных неприязненных отношений нанёс телесные повреждения 42-летнему знакомому. Впоследствии к избиению присоединились ещё два человека. После того, как потерпевший потерял сознание, злоумышленники попытались скрыть следы преступления путем поджога его одежды, а потом покинули место происшествия, похитив его личные вещи, — рассказали пресс-службе прокуратуры Омской области.

Скорую помощь избитому сельчанину вызвали случайные прохожие. Врачи диагностировали у мужчины множественные травмы головы.

В отношении нападавших завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Ход расследование проконтролирует областная прокуратура. Кроме того, в связи с инцидентом районная прокуратура проверит организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних органами системы профилактики.

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