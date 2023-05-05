В омском парке «Вокруг света» появилось гигантское граффити с белкой-летягой

Фото: пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»

Огромное граффити появилось на главной площади у терминала парка аттракционов «Вокруг света» на «Зеленом острове». Белка-летяга по имени Света, держащая в лапках логотип парка –результат командной работы уличных художников, среди которых знаменитый омский граффити-художник TRIPE.

В пресс-службе парка семейного отдыха «Вокруг света» пояснили, что рисунок их главного бренда был создан в честь предстоящего дня рождения, который будут праздновать 3 июня. Граффити занимает площадь в 200 квадратных метров. Его хорошо видно с колеса обозрения.

На рисунок ушло 50 литров краски и 12 часов работы. Но на этом решили не останавливаться. Администрация парка «Вокруг света» совместно с художниками планируют оформить в подобном стиле прилегающую к парку территорию «Зеленого острова». Так что в скором времени там могут появиться и другие масштабные граффити.