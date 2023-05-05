А мне подарок?: Каждая четвертая омичка продолжает отношения с мужчиной из-за подарков, почти столько же рвут их, если презентов нет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждая четвертая жительница Омска минимум один раз в жизни начинала встречаться с мужчиной только потому, что он красиво ухаживал, и 22% девушек расставались с партнером из-за отсутствия подарков. Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с приложением для знакомств Mamba провели исследование и выяснили, какую роль играют подарки в отношениях.

По мнению 78% жителей Омска, подарки — важный показатель отношения человека. Причем для женщин наличие приятных сюрпризов важно - «за» высказались 36% девушек. При этом для каждой шестой жительницы Омска долгожданный подарок от партнера даже повлияет на решение выйти замуж.

27% жительниц Омска минимум один раз в жизни начинали встречаться с мужчиной только потому, что он красиво ухаживал, дарил подарки и одаривал комплиментами.

Большая часть мужчин дарят подарки, не ожидая ничего взамен (78%). Еще 18% ждут от женщины благодарности в некоторых ситуациях — это могут быть внимание, благодарность или секс.

Каждая третья девушка призналась, что готова принять дорогостоящий подарок от мужчины, даже если не состоит с ним в отношениях (34%). Тем не менее, 26% не примут подарок, так как после этого почувствуют себя «должной» мужчине.

Большинство жительниц Омска считают, что мужчины должны дарить подарки дороже и чаще женщин (68%). Среди мужчин тех, кто придерживается такого мнения — 28%.

32% женщин и 70% мужчин уверены, что подарки в паре должны быть соразмерны.

Большинство жителей Омска готовы потратить на подарок своему партнеру до 3 000 рублей (54%). А 23% опрошенных потратят на сюрприз до 5 000 рублей. Девушки оказались более щедрыми в этом вопросе.

Обычно мужчины дарят девушкам цветы (65%), сладости (33%) и ювелирные украшения (30%), парфюм (19%) и технику (15%).

Сами девушки ждут цветы (59%). На втором месте среди желанных подарков — ювелирные изделия (47%), на третьем — путешествия (46%). Кроме того, девушки будут рады новому парфюму (35%) и сертификату на спа-услуги (11%).