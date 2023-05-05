Большая история великого человека

Камиль Шарифович Хусаинов

Но есть особенный день – 9 мая, когда уделяешь героям той войны ещё большее внимание. В омской энергетике много людей, благодаря которым «этот день мы приближали как могли», но к большому сожалению, время берёт своё. Всё меньше очевидцев тех страшных событий остаётся рядом с нами, всё меньше историй мы можем услышать из первых уст, всё меньше рассказов о тех героях и подвигах, благодаря которым мы можем жить в великой и свободной стране. Одну из историй участника Великой Отечественной войны мы хотим рассказать.

Камиль Шарифович Хусаинов родился 20 декабря 1925 года в деревне Казатово Большереченского района Омской области. Он рано лишился отца-кормильца. В деревне был голод и Камиль с 9 лет рыбачил на соседних озёрах и сам стал кормильцем своей матери Фатимы. В 1943 году совсем юным парнем был призван в армию. Служил в 3-й гвардейской танковой бригаде 1-го Украинского фронта. Танковая бригада участвовала в Орловской и Киевской наступательных операциях, освобождала западную Украину и территорию Польши, а также участвовала в Берлинской стратегической наступательной операции и освобождении Праги. Камиль Шарифович в 1944 году принимал участие в борьбе с вооруженными отрядами бандеровцев в Западной Украине. Участник освобождения Праги, Варшавы, штурма Берлина. «День Победы встретил в Чехословакии, куда отправились 30 апреля из Берлина. 7 мая вошли в Чехословакию, все нас приветствовали, народ ликовал! Когда узнали о Победе – стреляли в небо до тех пор, пока патроны не кончились…» - вспоминает ветеран.

После войны год служил в Австрии и еще 4 года в Германии. В 1950 году вернулся в свою родную деревню. За участие в боевых действиях Камиль Шарифович награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», юбилейными медалями.

Камиль Хусаинов, Австрия 1946 год

После войны работал на Омской ТЭЦ-5. Любовь к выбранной профессии передалась детям. Несколько поколений Хусаиновых-Якубовых проработали в структурных подразделениях АО «ТГК-11». Их общий трудовой стаж составил 104 года.

Вот такая удивительная история воина-освободителя и ветерана-труженика, который своей доблестью и честным трудом освобождал нашу Родину и поднимал энергетику нашего региона после тяжелых лет страшной войны.

Фото из семейного архива