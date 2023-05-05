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Общество5 мая 2023 8:15

Большая история великого человека

Наше поколение чтит память людей, которые шли к Дню Победы с оружием в руках, освобождая нашу родину от фашизма, и тех, кто большим трудом обеспечивал фронт всем необходимым.
Источник:kp.ru
Камиль Шарифович Хусаинов

Камиль Шарифович Хусаинов

Но есть особенный день – 9 мая, когда уделяешь героям той войны ещё большее внимание. В омской энергетике много людей, благодаря которым «этот день мы приближали как могли», но к большому сожалению, время берёт своё. Всё меньше очевидцев тех страшных событий остаётся рядом с нами, всё меньше историй мы можем услышать из первых уст, всё меньше рассказов о тех героях и подвигах, благодаря которым мы можем жить в великой и свободной стране. Одну из историй участника Великой Отечественной войны мы хотим рассказать.

Камиль Шарифович Хусаинов родился 20 декабря 1925 года в деревне Казатово Большереченского района Омской области. Он рано лишился отца-кормильца. В деревне был голод и Камиль с 9 лет рыбачил на соседних озёрах и сам стал кормильцем своей матери Фатимы. В 1943 году совсем юным парнем был призван в армию. Служил в 3-й гвардейской танковой бригаде 1-го Украинского фронта. Танковая бригада участвовала в Орловской и Киевской наступательных операциях, освобождала западную Украину и территорию Польши, а также участвовала в Берлинской стратегической наступательной операции и освобождении Праги. Камиль Шарифович в 1944 году принимал участие в борьбе с вооруженными отрядами бандеровцев в Западной Украине. Участник освобождения Праги, Варшавы, штурма Берлина. «День Победы встретил в Чехословакии, куда отправились 30 апреля из Берлина. 7 мая вошли в Чехословакию, все нас приветствовали, народ ликовал! Когда узнали о Победе – стреляли в небо до тех пор, пока патроны не кончились…» - вспоминает ветеран.

После войны год служил в Австрии и еще 4 года в Германии. В 1950 году вернулся в свою родную деревню. За участие в боевых действиях Камиль Шарифович награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», юбилейными медалями.

Камиль Хусаинов, Австрия 1946 год

Камиль Хусаинов, Австрия 1946 год

После войны работал на Омской ТЭЦ-5. Любовь к выбранной профессии передалась детям. Несколько поколений Хусаиновых-Якубовых проработали в структурных подразделениях АО «ТГК-11». Их общий трудовой стаж составил 104 года.

Вот такая удивительная история воина-освободителя и ветерана-труженика, который своей доблестью и честным трудом освобождал нашу Родину и поднимал энергетику нашего региона после тяжелых лет страшной войны.

Фото из семейного архива

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