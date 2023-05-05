«Комсомольская правда» в Омске получила заслуженную награду в конкурсе журналистского мастерства

Итоги регионального этапа XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» за 2022 год подвели в Торгово-промышленной палате Омской области и Омском отделении Союза журналистов.

- Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства, - сказала Президент ТПП Омской области Ольга Федулова.

«Комсомольская правда» в Омске всегда уделяла огромное внимание темам экономики, развития предпринимательства и работа наших журналистов и коллектива издания в целом не осталась незамеченной. «Комсомолка» победила в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации». Заслуженную награду и диплом победителя директору предприятия Ольге Сурадеевой и журналисту Ларисе Лоскутовой вручили Президент ТПП Омской области Ольга Федулова и председатель омского отделения Союза журналистов России Андрей Мотовилов.