Омичи могут высказать мнение об электросамокатах онлайн

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Департамент городской политики предоставил возможность омичам высказать свое мнение об электросамокатах и качестве работы кикшеринговых компаний. Сделать это можно на Госуслугах до 7 июля.

Электросамокаты на улицах города – уже не новинка, но дебаты среди горожан не утихают. Мнения – как за, так и против – имеют под собой серьезные аргументы. С одной стороны – быстро и относительно недорого можно доехать от точки «А» до точки «Б». С другой – есть риск травмироваться самому или травмировать прохожих.

Новое средство передвижения стало доступно омичам с весны 2022 года, а к весне 2023 года приобрело широкую популярность. За это время на федеральном уровне электросамокаты признали средством индивидуальной мобильности, с ограничением скорости до 25 км/ч. Однако спорных моментов, в том числе касающихся ответственности кикшеринговых компаний, все еще довольно много.

– На уровне города определен порядок разработки и утверждения схемы размещения отдельных видов объектов, в том числе электросамокатов, на городских территориях, достигнуты договоренности с кикшеринговыми компаниями по оперативному взаимодействию в случае появления электросамокатов в неустановленных местах. В регионе прорабатывается вопрос об ответственности кикшеринговых компаний, — сообщают в пресс-службе мэрии Омска.

Сейчас речь о закрытии сервиса в Омске не идет, однако система еще не до конца отлажена и нуждается в усовершенствовании. В мэрии считают, что обратная связь от омичей поможет выявить проблемы и оптимизировать работу кикшеринговых компаний.