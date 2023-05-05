Омичка, избившая сожителя молотком, получила «ответочку» кухонным ножом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Крики о помощи раздавались на всю улицу 17-ю Северную. Женщина с ножевым ранением требовала соседей вызвать скорую и полицию.

Медики приехали за пострадавшей и забрали в больницу. Полиция также работает на месте преступления. Но вот сочувствие в этой истории у местных жителей больше всех вызывает обвиняемый.

По словам соседей, мужчина сам стал жертвой домашнего насилия. Омичка долгое время его провоцировала, а в последний раз даже успела поколотить молотком. Здесь-то мужское самолюбие не выдержало и потерпевший, которого сейчас переквалифицировали в обвиняемого, схватился за нож. Признается, так оборонялся.

Сейчас мужчине вменяют «Причинение тяжкого вреда здоровью», а соседи по-прежнему защищают далеко не пострадавшую от лезвия ножа.

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