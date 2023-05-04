Омский ХК «Авангард» обратился к Владиславу Третьяку из-за конфликта между капитаном Шарипзяновым и и агентом Бабаевым

Фото: сайт ХК «Авангард».

Накануне хоккейный клуб «Авангард» направил обращение на имя президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и президента Континентальной хоккейной Лиги Алексея Морозова с просьбой дать оценку высказываниям хоккейных агентов Шуми Бабаева и Алеши Пилко. Ранее в адрес капитана команды Дамира Шарипзянова прозвучало слово «крыса» и ряд неэтичных высказываний. Напомним, такая реакция последовала из-за оценки самого Шарипзянова, который давал ее своим игрокам, а также обсуждал с журналистом оплату труда хоккеистов. Он выразил мнение, что агенты слишком завышают контрактные требования и затрудняют переговоры между «Авангардом» и лидерами клуба.

- В недавнем интервью Шарипзянов высказал свое личное мнение, не оскорбляя никого из своих партнеров или их агентов, не переходя границы дозволенного и не нарушая норм кодекса этики. «Авангард» категорически не приемлет подобное поведение агентов в публичном пространстве и надеется на оперативное рассмотрение нашего обращения и соответствующую оценку, — говорится в официальном заявлении пресс-службы омского клуба.

В ответ Шарипзянову агент Пилко сказал, что контракт ему дали «за умение вылизывать языком нужных людей», а Бабаев назвал защитника «крысой».