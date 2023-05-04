Цветы с запиской: жительница Томска отблагодарила омских врачей за спасенную беременность

Это был самый дорогой букет для врачей омской БСМП №1. Дорогой сердцу. В записке, которая прилагалась к нему, были слова благодарности и весть о рождении ребенка.

Адресатом оказалась та самая жительница Томска, которая девять месяцев назад по скорой попала в омскую больницу. 35-летняя пациентка, недавно перенесшая ЭКО, могла в любую минуту потерять ребенка.

Беременность долгожданная. Женщина перенесла многое за время ее планирования, поэтому врачи приложили максимум усилий.

—Женщине была подобрана медикаментозная терапия, показан строгий постельный режим. Все это время наши медсестры, санитарочки ухаживали за ней, помогали, поддерживали. Она была из другого города, здесь никого нет у нее. Она очень боялась снова потерять ребенка, поэтому все предписания выполняла,—рассказала старшая медсестра отделения гинекологии БСМП №1 Елена Свенцицкая.

Пациентка провела в больнице без малого полтора месяца. Когда угроза миновала, ее выписали. О дальнейшей своей судьбе она сообщила омским врачам после рождения ребенка.

—Когда будущая мама восстановилась и уезжала домой, мы всем отделением тепло прощались с ней. И наша пациентка нашла возможность сообщить радостную новость. Она поблагодарила весь наш коллектив за профессионализм, душевную заботу и за возможность стать матерью! Нам очень приятно и радостно, что эта история закончилась благополучно,— рассказала медик.