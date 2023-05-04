Экс-замначальника полиции №5 Лисицин получил 7 лет колонии в Омске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 тысяч рублей присудил Куйбышевский суд бывшему замначальника полиции № 5 по Омску Михаилу Лисицину.

Его обвиняли в мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном размере. Уголовные дела были заведены по преступлениям, совершенным с 2018 по 2020 годы.

В тот период мужчина, будучи при погонах, пообещал предпринимателю за 3 млн рублей завести уголовное дело на недобросовестного компаньона. Деньги высокопоставленный полицейский получил, а обязательство не выполнил.

- Кроме того, 9 декабря 2021 г. он получил от данного бизнесмена 500 тыс. рублей за способствование в непривлечении последнего к уголовной ответственности за сбыт немаркированных табачных изделий, - уточняет региональное управление Следственного комитета.

Поймали афериста полицейские, которые работали в связке с УФСБ. Правда, экс-правоохранителя свою вину так и не признал. В полицию после «отсидки» он не сможет вернуться, как и устроиться на госслужбу в течение 2 лет и 6 месяцев.

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