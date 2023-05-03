Псу под хвост: омские общественники протестуют против эвтаназии животных

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За несколько дней до возможного принятия нового закона об эвтаназии животных омские общественники делятся роликами в социальных сетях, где выступают против нечеловечного закона. В центре города собралось около сотни омичек, которые не поддержали новую инициативу.

При этом в социальных сетях разворачиваются целые баталии под роликами. Одни говорят, что нужно прекратить нападения бездомных псов, сделать это можно только при помощи отловов и убийств. Дргуие настаивают на том, что вопрос можно решить гуманно. Похоже, в обществе зреет полноценный раскол.

Напомним, что с апреля в Госдуме зреет законопроект, вносящий опасные поправки в Закон об ответственном владении животными. Суть в том, чтобы регионы сами решали, применять ли программу «отлов-стерилизация-возвращение» или программу так называемой «гуманной эвтаназии». То есть на самом деле – бесконтрольного отстрела животных. Проект закона за авторством депутата Сарданы Авксентьевой направлен на имя думского председателя Вячеслава Володина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты считают, что практически во всех регионах страны, и Омск - не сключение, статья расходов по организации системы отлова и деятельности приютов для животных не была учтена при формировании бюджета, поэтому на приюты катастрофически не хватает средств.

Из истории вопроса

Первым советским (а точнее, российским) нормативным актом, регулирующим вопросы борьбы с бешенством в республиканском масштабе, стало постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О мероприятиях по борьбе с бешенством собак» от 1928 года. Первый же пункт бьет наповал. Одним-единственным предложением устанавливается обязательная регистрация собак, а также определяются полномочия органов, ответственных за такую регистрацию - местных отделов коммунального хозяйства. Отлавливали и избавлялись от собак без жетонов на ошейниках. За другие ЧП отвечали хозяева.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 1990-х в Омской области бездомные кошки и собаки подлежат только отлову, который осуществляет только муниципальное предприятие. У каждого муниципалитета - разные бюджеты, отсюда за годы сложилась своя, лукавая система регулирования численности кошек и собак. И ранее муниципалитет размещал закупку на отлов животных, ее выигрывала частная компания, а что дальше делали с животными, то муниципалитет уже не интересовало. Животных все равно убивали, но не руками муниципалитета.

Ситуация с умерщвлениями животных изменилась только в 2000 году он вступил в силу новый закон «Об ответственном обращении с животными». И в нем впервые за четверть века все прописано вполне четко: животных нужно отлавливать под средства видеофиксации, затем помещать в приюты, затем стерилизовать. При этом мест в муниципальных приютах нет - в последние годы они переполнены, освобождаются такие разве что после смерти животного. Помещать бродяжек некуда - вот и стало проще закрывать глаза, только уже на их существование. Где взять деньги на собак, если их и на людей-то не всегда хватает?

Как считают авторы законопроекта - того самого, о гуманной эвтаназии, он поможет сэкономить миллиарды. Вот только смогут ли его принять, учитывая большой процент протестных мнений, пока непонятно.

- Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в августе 2022 года, только 13% россиян согласны на эвтаназию животных, - добавил омский правозащитник Игорь Пушкарь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока Омской области в этом смысле везет. В апреле новый руководитель области Виталий Хоценко гуманно предложил держать на контроле вопросы по присмотру за стаями бродячих собак. Ответственность возложил на муниципалитеты и смежные ведомства. В регионе организовали постоянный мониторинг за бездомными животными. Документы с отчетами о случаях нападения сразу ложатся на стол врио губернатора. Что последует дальше, станет известно в мае.

Мнение

- Эвтаназия перечеркнет гуманные решения, принятые в обществе в последние годы, те же поправки в последнюю редакцию Конституции РФ относительно отвественного отношения к животным. При этом мы никак не сможем повлиять на популяцию бездомных собак. Научными исследованиями российских ученых, пензенских, омских, давно доказано, что чем активнее искусственно популяцию сокращать, тем активнее она начинает свое воспроизводство. Бродячих псов всегда будет ровно столько, насколько позволяет кормовая база для ареала, - подробно прокомментировал ситуацию Игорь Пушкарь.

Общественник давно и глубоко погружен в вопросы отлова и содержания бездомных псов. И вот основные выводы специалиста:

- ВОЗ еще в 1995 году признало самым эффективным способом стерилизацию бездомных собак. Происходит старение стаи, у животных нет агрессивного поведения, но это вопрос не одного года, нужен планомерный и настойчивый подход, чтобы сократить количество молодых особей.

- На территории СССР, СНГ и России 92 года дейтствовал закон о безвозвратном отлове бездомных животных. За столь длительный период проблема с количеством бродячих псов решена так и не была.

- Единственный трагический случай на территории омского региона, когда в садоводческом товариществе «Ранет» собаки загрызли 10-летнюю школьницу по имени Зарина Габаева, произошел как раз в период безвозвратного отлова собак.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Укусы людей собаками, общие характеиристики» - под таким названием был выпущен труд омских ученых, которые на протяжении 5 лет проводили опросы укушенных людей. Все обращались с проблемой в Центр гигиены и безопасности, таких оказалось 10 000 человек. Исследование говорит о том, что безнадзорные собаки покусали меньше 1% людей.

- Отлавливают, как правило, собак приветливых и доверчивых, которые вряд ли станут нападать на человека. Такие особи не проявляют агрессии к человеку, просто потому что понимают - в противном случае никто не накормит. По-настоящему агрессивные к людям собаки почти не попадают в отлов.

- Прежде чем пытаться регулировать численность безнадзорных животных, следует проработать закон об ответственности хозяев, привлекаяя тех, кто выбрасывает собаку на улицу. Планомерно ввести налог на имущество, освободив от него хозяев, вязвших питомца из приюта, а также штрафы за доказанное избавление от собаки.