Песня омского композитора Александра Шаханина победила во всероссийском конкурсе «Песни нашего полка»

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Песню омского композитора Александра Шаханина отметили на всероссийском уровне. В московском Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония награждения лучших авторов патриотических песен. Больше 700 заявок из 60 регионов в этом году было прислано на II Всероссийский конкурс «Песни нашего полка», посвященный 78-й годовщине Великой Победы. Самому младшему конкурсанту 8 лет, а старшему – 85. Финалистами стали авторы 16 песен в четырех номинациях. Среди победителей - певец, поэт и композитор Александр Шаханин. Омич занял 1-е место в номинации «Одна на всех» с песней «Сельский мемориал».

– Мне очень приятно, что «Сельский мемориал» открыт для народа. Награду за нее расцениваю как российский патриотический «Оскар». У этой песни будет своя, отдельная жизнь – ее услышат на центральных телеканалах во время онлайн-шествия «Бессмертного полка», – рассказал Александр Шаханин.

- Конкурс «Песни нашего полка» помогает найти новых, современных авторов, которые обращаются к этой важной теме. Рождаются новые стихи и новые песни. Очень радует, что тематика конкурса интересует людей, – отметила артистка Ирина Купченко, вошедшая в жюри конкурса.