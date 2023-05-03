Омск включили в ТОП-10 солнечных городов

Фото: паблик «Омск Live».

Сервис бронирования отелей «Твил.ру» составил рейтинг самых солнечных городов, подходящих для весеннего отдыха. Омск вошел в ТОП-10, попав на последнюю строчку.

Среди городов, где количество солнечных часов превышает 2 тысячи, самым популярным традиционно стал Сочи, в котором число солнечных часов в году составляет 2 177. На втором месте Краснодар с 2 139 часами, а на третьем — Севастополь с 2 350 часами.

При этом в Сочи в среднем можно отдохнуть, заплатив за ночь 2 811 рублей, в Краснодаре — за 2 616 рублей за ночь. В Омске стоимость ночевки соатвила всего 500 рублей.

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