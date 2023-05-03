Вредные вещества продолжат накапливаться в воздухе Омска 3 мая

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3 мая в воздухе Омска продолжат накапливаться вредные вещества. Об этом сообщило Обь-Иртышское УГМС.

– На 03.05.2023 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный, – уточнили синоптики.

Также специалисты сообщили, что в четверг, 27 апреля, в воздухе содержались примеси пыли: в Ленинском округе – 1,4 и 1,5 ПДК; в Октябрьском – 1,03 ПДК; в Советском – 1,5 ПДК.

Загрязняющие вещества активно концентрируются в воздухе из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), прежде всего, таких как отсутствие ветра. Источниками таких загрязнений являются выхлопные газы от транспорта и выбросы вредных веществ в атмосферу с заводов и электростанций.

Ситуацию усугубляют пожары, бушевавшие накануне. Из-за слабого ветра ночью дым довольно плохо рассеивается, задерживая в воздухе выбросы.