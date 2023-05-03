Молоко для мобилизованных и подарки ветеранам

Фото: ООО "МилкОм".

Приход тепла в город для команды «Лужайкино» всегда связан с подарками, с радостью и возможностью помогать. В то время как город готовится к майским праздникам, украшается, а жители строят планы на длинные выходные, команда молочного бренда готовит подарки и отправляет их самым важным супергероям нашего города – ветеранам.

Ровно в 6 утра торжественный голос Юрия Борисовича Левитана из всех громкоговорителей страны оповестил народ о долгожданной Победе. Именно так – с большой буквы. Улицы городов заполнили радостные и плачущие от счастья люди. А вечером, когда начали сгущаться сумерки, мирное небо Москвы озарил масштабный салют из 30 залпов, осуществленных тысячами орудий. Так прошел самый первый День Победы в 1945 году.

Пришел новый май... 2023 года.

И сегодня предприятие «МилкОм» оказывает помощь и поддержку бойцам, которые защищают нашу Родину, наш дом и наш покой. Команда «Лужайкино» предоставила молочную продукцию для обеспечения питанием добровольческого отряда.

Проект «Подарок ветерану» за годы участия стал традиционным для команды «Лужайкино». Практически каждый год Компания предоставляет героям лучшее, что может дать – наборы с молочной продукцией торговой марки «Лужайкино».

– Это наш способ сказать спасибо за ваш труд, за ваш подвиг, за вашу победу! – поздравляет представитель компании. - День Победы - самый важный праздник для нашей страны. Этот священный день мы бережем в наших сердцах, как образец патриотизма и мужества людей, отстоявших мир на Земле.

В выходные, обычно субботним утром накануне праздника, в дома ветеранов, блокадников, тружеников тыла стучатся волонтеры, одетые по форме времен Великой Отечественной Войны. Такой визит не согласовывается заранее и является приятным сюрпризом. Волонтеры поздравляют героев, дарят подарки, оставляют георгиевские ленточки, искренне благодарят.

Мы помним! И благодарим!

Еще больше интересного о молоке и молочных продуктах можно узнать на сайте «Лужайкино» или в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», телеграмм(6+).

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