Омич получил 4 года принудительных работ за присвоение бюджетных миллионов на строительстве пансионатов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

2 мая вынесен приговор руководителю ООО «Надеждино» и ООО «Забота». Мужчина должен был построить пансионаты, но в какой-то момент решил, что деньги из госсектора лучше потратить на себя.

- В июле 2018 г. данный гражданин, являясь директором ряда фиктивных организаций, представил в министерство экономики Омской области подложный бизнес-план, отразив в нем не соответствующие действительности сведения о готовности к открытию реконструируемых им объектов для размещения частного пансионата для пожилых людей, - уточнили в прокуратуре.

Но вот на деле все было иначе: здание было непригодно для проживания, а деньги уже переведены на счет. Тоже самое омич повторил в ноябре 2018-го, правда, сумма была поскромнее - 400 тысяч рублей. На последний транш должен был появиться пансионат «Надеждино».

К слову вину в совершенном преступлении бизнесмен не признал, ущерб не возместил. Поэтому ему придется 3 года и 6 месяцев работать принудительно, а 15% от зарплаты отдавать государству. Еще 1,4 млн рублей он должен возместить региональному минэкономики.

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