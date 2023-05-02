В Омске под суд пойдет начальник тепловой за сгоревшие 25 домов и погибшего человека

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Свыше 100 млн рублей - именно в такую сумму оценили ущерб от пожара в поселке Новоалександровском 6 мая 2022 года. Тогда без крова остались 25 семей. Еще один мужчина погиб, спасая свою имущество.

Виновного в трагедии определили силовые ведомства. Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил безопасности. Дело направлено в суд Советского округа.

- Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника цеха тепловой организации и представителя подрядной организации. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека, - пояснили в надзорном органе.

По мнению стороны обвинения, именно указанные лица, находясь на территории структурного подразделения, проводили огневые работы - осуществляли резку металла. В тот день был сильный ветер, а отлетевшая искра попала на сухую траву. Дальше огонь было не остановить.

- В огне погиб 1 человек, уничтожено 25 домовладений, потерпевшими признаны 37 человек. Размер имущественного ущерба превысил 100 млн рублей, - заключили в прокуратуре.

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