В Кировском районе пьяный водитель без прав вылетел на встречку и устроил ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

По данным УМВД России по Омской области, в минувшую пятницу, 28 апреля, в Кировском районе произошло ДТП с пострадавшим, среди которых — маленький ребенок. Столкнулись автомобили «ГАЗ-31105» и «Тойота Камри».

По предварительному заключению полиции, 28-летний водитель «Волги» выскочил на встречную полосу при движении по объездной дороге со стороны улицы Енисейская. В результате «Волга» влетела в «Тойоту Камри». От столкновения пострадали водитель «Волги» и пассажир «Тойоты» – мальчик 2021 года рождения. Оба были доставлены в больницу. О водителе «Тойоты Камри» и других пассажирах не сообщается.

Мужчина был пьян и не имел при себе водительских прав. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

— Водитель автомобиля «ГАЗ» находился за рулем в состоянии опьянения, что было подтверждено медицинским освидетельствованием. Кроме этого, мужчина не имеет права управления транспортными средствами. За допущенные правонарушения в отношении него возбуждено 3 административных делопроизводства. Проводится проверка, — сообщили в региональном ведомстве.