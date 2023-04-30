В Омске жители улицы 5-й Балтийской год не могут решить проблему с перекрытием сквозного проезда

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Даже в холодный день весны на улице 5-й Балтийской в Омске полно детворы. Одни катаются на роликах, самокатах и велосипедах, другие играют с мячом - почти в каждом из 17-ти частных домов живет ребятня. Около года назад, когда грунтовую дорогу заасфальтировали, местные жители очень обрадовались: теперь детям есть где разгуляться и без клубов пыли. Но радость закончилась также быстро, как и началась... Местные автомобилисты ведь тоже не хотят пробираться через кочки и грязь, по ровному асфальту комфортнее и быстрее. Теперь дети выходят на улицу с большой опаской, а их родители остаются дома с еще большей тревогой за малышей.

- В прошлом году мы очень обрадовались, когда нам положили асфальт. Но все стали ездить только по нашей дороге, и с большой скоростью. В часы пик и летом машин здесь столько, что не протолкнуться. Многие не просто гоняют по ровному покрытию, еще и детей ругают, обзывают, если те оказываются на дороге. А улица у нас, как видите, совсем узкая, нет тротуаров и физически их негде проложить. Идешь и оглядываешься постоянно - чтобы никто не несся на тебя. И за детей переживаешь - у них откуда столько внимания, когда подряд может ехать и 8, и 10 машин. Бьемся уже второй год, чтобы единственную сквозную улицу - то есть нашу - перекрыли шлагбаумом, да все без толку, - рассказывает житель одного из домов по улице 5-я Балтийская по имени Николай.

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Николай пояснил, что отправлял письма и в окружную администрацию, и в департамент транспорта. В ответ - одни отписки и никаких действий. Между тем, улица становится все популярнее у владельцев автотранспорта.

- Если проехать насквозь через нашу улицу, попадаешь в школу, детсад, на почту. Я понимаю, почему дорога пользуется спросом, но нам-то от этого не легче. Очень просим городскую администрацию заасфальтировать более широкую соседнюю улицу, которая идет параллельно, - 4-я Ленинградская, там и тротуар есть, асфальта только не хватает, - добавил Николай. - Но куда мы только ни писали - никто ничего конкретного не говорит. Даже сообщили нам, что у нас асфальт каким-то чудесным образом появился без проекта.

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- Пока никто нам помогать не торопится, мы пробовали сами перекрыть улицу, покрышки старые укладывали, но автомобилисты выходят, все раскидывают, бранно ругаются. Хочется по-человечески. Ведь посмотрите - все соседние девятиэтажки огородили свои дворы от сквозного проезда, и теперь ездят через нас, а мы чем хуже? - присоединилась к Николаю одна из жительниц.

Пока ни одного ДТП с пострадавшим пешеходом по улице 5-й Балтийской не произошло. Но жители уверены, что скоро обязательно случится. Тем более, когда на пару сотен метров ровной дороги ни одного лежачего полицейского.

Фото автора.

- Да что говорить, у нас даже знаков никаких не стоит, или ограничений скорости. Во дворах хотя бы 20 километров в час, у нас по логике вещей должно быть также, но водители без знаков тракутют это по-своему, - завершил Николай.

От нашего издания просим департамент транспорта, УГИБДД по Омской области и администрацию Ленинского округа дать разъяснения. В случае поступления ответов в редакцию или жителям - обязательно опубликуем.