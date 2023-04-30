Погода в Омске до середины недели улучшится - утихнет ветер и потеплеет до +20 градусов

Долгожданное лето совсем близко. Фото: Эдуард Абрамов

До +20 градусов и снижение порывов ветра прогнозируют омские синоптики на ближайшие три дня. Прогноз погоды в Омске опубликовало Обь-Иртышское метеобюро.

В понедельник, 1 мая, ветер на территории региона еще сохранится - северный, в отдельных районах до 17 м/с. Температура днем + 10...+ 15°C, ночью до -7°C.

Во вторник осадков не ожидается, ветер ослабнет и поменяет направление на северо-восточное до 9 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +15°C, ночью до -7°C.

Среда, 3 мая, будет ясным днем без осадков. Температура + 15...+ 20°C. В ночные часы до -6°C. Ветер южный 9 м/с. Атмосферное давление начнет слабо расти.

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