Шашлык и окрошка стали поистине летними блюдами - по мнению омичей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хитами летнего застолья, по мнению жителей Омской области, стали окрошка и шашлык. Опрос провел сервис «SuperJob».

За мясной шампур проголосовали 36% респондентов. Именно они считают, что уголь и мясо являются символами лета. 4 из 10 отдали предпочтение окрошке. Летний суп многим приходится по вкусу особенно в жаркую погоду.

В список, между тем, попали кабачковые оладьи, которые готовят 12% прошенных. Для многих летним блюдом считаются овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог, мороженое и свекольник.

К слову, оказалось, что окрошку одинаково любят мужчины и женщины. А вот за шашлык проголосовали 43% мужчин и лишь 27% среди женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка на «УАЗике» прокатила врио губернатора Виталия Хоценко по сожженной омской деревне

Глава региона лично оценил масштаб бедствия (подробнее)