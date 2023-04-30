В Омске рассказали детали масштабного проекта «Аллея олимпийских чемпионов»

В Омске в субботу, 29 апреля, состоялся брифинг, посвященный масштабному проекту «Аллея олимпийских чемпионов», который реализуется на средства мецената Сергея Козубенко.

Проект включает в себя три этапа, причем второй тесно связан с третьим. Так, в рамках первого в Омской крепости были высажены 60 краснолистных кленов, приобретенных меценатом в Тульской области. На втором этапе на улице Думской будут установлены 22 бюста выдающихся спортсменов, среди которых как олимпийские чемпионы, так и чемпионы мира. Работу над монументами ведет известный российский скульптор Сергей Полегаев. Кроме того, для проекта художник Никас Сафронов напишет портреты 62 омских спортсменов.

— Я очень благодарен Сергею Павловичу за то, что он выступил в качестве мецената в данном проекте. Я думаю, что создание «Аллеи олимпийский чемпионов» — это грандиозное, масштабное событие не только для Омска, но и для России, — отметил Сергей Шелест.

В ходе брифинга Сергей Козубенко рассказал, как появилась идея создать «Аллею олимпийцев» в Омске.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

— Рождение самой идеи начиналось с бюста. Изначально мной было предложено нашему земляку Владимиру Павловичу Барнашову. Я говорю, как ты относишься к идеи создать аллею славы с бюстами олимпийских чемпионов. Мы с ним долго дискутировали, обсуждали, но в конце концов пришли к выводу, что этот проект надо претворить в жизнь. Потом через несколько дней после встречи мне показалось, что аллею надо дополнить еще чем-то. Только олимпийских чемпионов будет мало, потому что их в Омске всего 22 в отличие от параолимпийских. А чемпионы мира многие не достигли олимпийских высот. Тогда пришла идея создать галерею из портретов омских спортсменов, написанием которых занялся мой друг Никас Сафронов, — рассказал меценат.

Козубенко отдельно отметил, что в Омске также появится бюст известному омском самбисту Александру Пушнице, ушедшему из жизни в начале этого года. Монумент будет установлен у спорткомплекса «Красная Звезда».

Завершить работы по созданию «Аллеи олимпийских чемпионов» планируется ко Дню физкультурника, 12 августа. В этот день пройдет сразу несколько мероприятий. Масштабный культурно-спортивный праздник начнется с выступления духового и симфонического оркестров на площади перед Концертным залом, а завершится непосредственно открытием самой аллеи на улице Думской.

На открытии мероприятия спортсменам вручат специальные бейджи с их портретами, написанными Никасом Сафроновым. У олимпийцев в отличие от чемпионов мира они будут с золотыми олимпийскими кольцами. По словам Павла Баранова, это сделано для удобства омичей, чтобы они могли отличить в большой толпе олимпийских чемпионов от других спортсменов.