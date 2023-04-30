Врачи спасли омича, у которого во время операции на сердце случился отек легких

Фото: минздрав Омской области

Во время операции на сердце случился отек легких у омича, которого всё же удалось спасти омским медикам. Подробности рассказали в минздраве.

Виталий в 44 года узнал, что имеет порок сердца. Выявить диагноз удалось, когда на вахте заболел коронавирусом. Вернулся в Омск и лег в больницу имени Кабанова.

- Я чувствовал себя нормально, бывала одышка при физических нагрузках, но внимания на это не обращал. Работаю вахтами, поехал на север этой зимой и буквально сразу стал ощущать себя плохо, одышка была уже и в покое, поднялась температура, мне пришлось вернуться в Омск. Лечение долго не давало результата и при стандартном обследовании выявили порок сердца, - рассказывает пациент.

Оказалось, помимо поражения митрального клапана сердца, осложнённого инфекцией, выявили еще и поражение 2 коронарных сосудов. При этом процесс поражения легких тоже прогрессировал.

За спасение омича взялся завотделением кардиохирургии, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Омской области Валерий Цеханович.

- Операция у нас проходит с аппаратом искусственного кровообращения, он заменяет функцию сердца на время операции. В городе больше нет таких аппаратов (как и служб кардиохирургии). В год мы проводим 500 операций с искусственным кровообращением, для нас это была бы рядовая операция на 3-4 часа по времени, - вспоминает медик.

Операцию сделали, запустили сердце. Но к моменту, когда нужно было закрывать грудную клетку и переезжать в реанимацию, у пациента возник отек легких. Здесь уже пришлось подключаться анестезиологу-реаниматологу Михаилу Дмитриеву.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, готовится к выписке. Медики признаются, у Виталий был тяжелый послеоперационный период, но счастливчику удалось выбраться их лап опасной болезни.

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