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Происшествия29 апреля 2023 11:20

Резвый омич подшофе устроил гонки с полицейскими

При задержании на нарушителя одели наручники и не обнаружили у него прав
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: скриншот видео УМВД России п Омской области

Фото: скриншот видео УМВД России п Омской области

«Тойота Камри» пролетела мимо экипажа ДПС по улице Перелета в Омске. Сотрудники Госавтоинспекции были ошарашены наглостью водителя и пустились в погоню.

На требования остановиться некто за «баранкой» иномарки не отреагировал и ускорился. Проезд на красный, выезд на встречку - водитель пытался скрыться, но всё же был поймат на улице Крупской.

Наглецом оказался 29-летний мужчина без прав. Алкотестер показал 1,088 мг/л. Парень с трудом мог говорить и еле стоял на ногах.

Оказалось, что ездить пьяненьким омич любит. Уже наказывался за это нарушение. Теперь ему может грозит уголовная ответственность. Плюсом - еще 6 протоколов.

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