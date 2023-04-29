Резвый омич подшофе устроил гонки с полицейскими

Фото: скриншот видео УМВД России п Омской области

«Тойота Камри» пролетела мимо экипажа ДПС по улице Перелета в Омске. Сотрудники Госавтоинспекции были ошарашены наглостью водителя и пустились в погоню.

На требования остановиться некто за «баранкой» иномарки не отреагировал и ускорился. Проезд на красный, выезд на встречку - водитель пытался скрыться, но всё же был поймат на улице Крупской.

Наглецом оказался 29-летний мужчина без прав. Алкотестер показал 1,088 мг/л. Парень с трудом мог говорить и еле стоял на ногах.

Оказалось, что ездить пьяненьким омич любит. Уже наказывался за это нарушение. Теперь ему может грозит уголовная ответственность. Плюсом - еще 6 протоколов.

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