Семь омичек погибли в 2022 году из-за домашнего насилия

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тяжкий вред здоровью нанесли своим возлюбленным в 2022 году представители так называемого сильного пола. Полиция предоставила «Вечернему Омску» статистику гендерного неравенства.

По данным омского управления МВД, в прошлом году от конфликтов со своими мужчинами погибли семь омичек. Еще 30 получили тяжкий вред здоровью. 65 женщин отделались «средней».

В целом, заявления в полицию на гендерное неравенство подали 546 человек. Сколько осталось за стенами квартир - останется для многих загадкой.

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