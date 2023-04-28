Глава Омской области Виталий Хоценко поблагодарил энергетиков за оперативную работу

Фото: минэнерго Омской области.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поблагодарил сотрудников компании за работу после пожаров в регионе.

- Благодарю наших энергетиков, которые оперативно восстанавливают электрические сети, повреждённые огнем, - написал он в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, причиной пожара в селе Чистоозерье Большереченского района стало неосторожное обращение с огнем. Площадь возгорания составила около 2 квадратных километров, сгорели пять жилых домов и две дачи.

Энергетики после получения сигнала о возгорании оперативно прибыли на место и приняли все меры по отключению электричества для минимизации последствий пожара. После того, как пожарные закончили тушение, сотрудники «Омскэнерго» оценили ущерб и приступили к восстановлению электроснабжения. В настоящее время работы продолжаются. В них задействованы 2 аварийные бригады и 5 единиц специальной техники.

Накануне пожар также произошел в селе Новокарасук Крутинского района. В восстановлении электроснабжения принимала участие бригада энергетиков и 2 единицы специальной техники. В настоящее время в Новокарасуке электроснабжение полностью восстановлено. Энергетики следят за обстановкой в регионе, ведут мониторинг ситуации с пожарами, оперативно принимают меры по восстановлению электроснабжения и минимизации последствий пожаров.