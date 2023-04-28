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Общество28 апреля 2023 11:30

Нельзя штрафовать бизнес без основательных причин

В Омске «Новые люди» выступили против
Источник:kp.ru
Депутат Законодательного собрания Омской области от «Новых людей» Илья Смирнов.

Депутат Законодательного собрания Омской области от «Новых людей» Илья Смирнов.

20 апреля на заседании Законодательного собрания обсуждалось введение штрафов за размещение прокатов самокатов, велосипедов и т.д. (не требующих установки конструкций) вне схемы.

Отметим, схема размещения прокатов только разрабатывается, но штрафы уже предлагается вменить.

Депутат фракции Илья Смирнов на заседании Законодательного собрания высказался решительно против таких мер, а после встретился с руководителем крупнейшей кикшеринговой компании в Омске.

Он лично посмотрел сервисный центр и как устроены некоторые процессы изнутри. Смирнов отметил, что его поразила технологичность бизнеса, благодаря которой есть возможность быстро выявлять нарушения, связанные с парковкой самокатов, и быстро их устранять.

Депутат оперативно внес в Законодательное собрание региона предложение, согласно которому схема штрафов, придуманная администрацией города, больше не требуется к внедрению.

- Посмотрим, что решат другие депутаты, но наша фракция еще в 2021 году высказала свою позицию в отношении самокатов, согласно которой препятствовать технологичному развитию города не просто бессмысленно, но и губительно, поэтому мы остаемся верны позиции, что необходим диалог с бизнесом, а не административное давление, – заявил депутат Законодательного собрания Омской области от «Новых людей» Илья Смирнов.

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