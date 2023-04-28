Нельзя штрафовать бизнес без основательных причин

Депутат Законодательного собрания Омской области от «Новых людей» Илья Смирнов.

20 апреля на заседании Законодательного собрания обсуждалось введение штрафов за размещение прокатов самокатов, велосипедов и т.д. (не требующих установки конструкций) вне схемы.

Отметим, схема размещения прокатов только разрабатывается, но штрафы уже предлагается вменить.

Депутат фракции Илья Смирнов на заседании Законодательного собрания высказался решительно против таких мер, а после встретился с руководителем крупнейшей кикшеринговой компании в Омске.

Он лично посмотрел сервисный центр и как устроены некоторые процессы изнутри. Смирнов отметил, что его поразила технологичность бизнеса, благодаря которой есть возможность быстро выявлять нарушения, связанные с парковкой самокатов, и быстро их устранять.

Депутат оперативно внес в Законодательное собрание региона предложение, согласно которому схема штрафов, придуманная администрацией города, больше не требуется к внедрению.

- Посмотрим, что решат другие депутаты, но наша фракция еще в 2021 году высказала свою позицию в отношении самокатов, согласно которой препятствовать технологичному развитию города не просто бессмысленно, но и губительно, поэтому мы остаемся верны позиции, что необходим диалог с бизнесом, а не административное давление, – заявил депутат Законодательного собрания Омской области от «Новых людей» Илья Смирнов.