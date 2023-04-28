«Меньше будут есть — быстрее умрут»: в Омске морят голодом брошенных щенков

Как стало известно КП-Омск, в районе Старый Кировск на пустыре, в расщелине под бетонной плитой, погибают брошенные щенки. Двоих уже забрали к себе неравнодушные омичи. Лишь одного щенка, которому нужна была срочная ветеринарная помощь после укуса клеща, удалось пристроить в приют «Омские хвостики».

— В приюты щенков не берут. Во-первых, они переполнены. Во-вторых, в приюте щенки могут легко подхватить инфекции от взрослых собак, — рассказала жительница Кировского района КП-Омск.

Девушка подкармливает подкидышей. Однако не все жильцы дома по улице Мельничной рады такому «соседству» четвероногих. Кроме щенков на пустырь забегают и взрослые псы. Но, как утверждает наш источник, взрослые особи чипированы и не проявляют признаков агрессии. Несмотря на это, жильцы дома напротив неоднократно писали в прокуратуру, жалуясь на бродячих собак, и вызывали службу отлова. Щенков же и вовсе грозятся отравить.

— До этого уже отравили одного взрослого песика. Про щенков соседка мне сказала дословно: «меньше будут есть — быстрее умрут. Они должны умереть голодной естественной смертью», — поделилась омичка с КП-Омск.

Девушка надеется, что подкидышей успеют забрать до того, как с ними случится беда.

Тема бродячих собак для Омска — сложная. Как всегда, есть союзники и противники бездомных животных. Собак на улицах города порой бывает действительно много, особенно сибирской зимой, когда псы, сбиваясь в большие стаи, вынуждены искать еду. Другое дело, что не всегда они агрессивны и опасны.

13 апреля 2023 года врио губернатора Омской области подписал постановление о регулировании правил обращения с бездомными животными. Оно опирается на Федеральный Закон об ответственном обращении с животными. Главное управление ветеринарии должно рассматривать каждый инцидент и следить, чтобы собакам не причиняли вред. Есть определенные правила отлова и обращения с бездомными четвероногими. После отлова животное увозят в приют, прививают, стерилизуют (кастрируют), крепят специальную бирку и отпускают. Если чипированное животное не проявляет признаков агрессии, повторно звонить в службу отлова со словами «просто увезите куда-нибудь этого пса!» не нужно.

Но уже 16 мая, как сообщают «Известия», в Госдуме в первом чтении могут принят законопроект, позволяющий регионам самостоятельно принимать решение усыплять бездомных собак. Однако не станет ли новый закон «панацеей» от переполненных приютов и не начнется ли отлов дворовых псов, не проявляющие признаков агрессии, — пока неясно.

Примечание:

Желающим забрать щенков просим обращаться в редакцию КП-Омск.

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