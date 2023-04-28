В двух деревнях Омской области выгорело 12 жилых домов и 11 строений

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
27 апреля для Омской области стал одним из роковых дней. Ежегодно весной в регионе происходят массовые пожары, которые уносят с собой жилые дома. Текущий год не исключение.
В Большереченском районе в селе Чистоозерье накануне выгорело 15 строений, из которых четыре - жилые дома. Не обошлось и без пострадавших.
- Один человек пострадал, получив ожоги рук, когда пытался самостоятельно потушить огонь. В настоящее время на месте работают следователи, - уточнили в региональном управлении Следственного комитета.
Между тем, по статье о халатности СУ СКР по Омской области завело уголовное дело. Расследование продолжается.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
А вот в деревне Новокарасук Крутинского района накануне пожар унес восемь жилых домов. Там об огне стало известно в пять часов вечера, а ликвидировать открытое горение МЧСникам удалось лишь к 20.30.
В причинах последнего пожара пока развирается ГУ МЧС России по Омской области.
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