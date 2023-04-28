6-летний мальчик выпал из окна 9-го этажа в центре Омска

Фото: прокуратура Омской области

Вечер 27 апреля едва не закончился плачевно для родителей 6-летнего омича. Ребенок выпал из окна 9-го этажа и остался жив.

ЧП произошло накануне в доме по улице Съездовской. Малыш находился в квартире один и решил открыть окно.

Фото: прокуратура Омской области

- Мать малолетнего ненадолго отлучилась. Предварительно установлено, что он самостоятельно взял связку ключей и открыл окно с блокиратором, - уточняет областная прокуратура.

Отмечается, что на месте работала следственная группа и и.о.прокурора ЦАО. Сам пострадавший доставлен в больницу и находится под наблюдением врачей.

Фото: прокуратура Омской области

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