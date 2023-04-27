Деньги из воздуха: разбираем жилой майнинг-посёлок под Омском

Дом из арболитовых блоков, в цоколе установлена майнинг-система. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Всего три криптомашинки будет достаточно, чтобы поддерживать комнатную температуру в доме, нагреть горячую воду и даже успеть заработать. Такой хитростью поделился с «КП-Омск» Алексей – новоиспеченный владелец первого в России майнингхауса.

Ранее наше издание уже писало, что в селе Дружино был куплен первый и единственный в стране майнинг-дом. Но, как оказалось, инновационные жилые помещения, по планам застройщика, к 2026 году заполонят целый поселок. Параллельно инвестор собирается зайти и в другие регионы. Свой проект компания представляет на 2-м криптосаммите в Москве.

«КП-Омск» удалось побывать в одном из домов, в систему которого встроены машинки для майнинга. Знакомим наших читателей с ценами, планировкой и самим проектом.

И так, дом на 230 «квадратов» отапливают три машинки. Их достаточно, для горячих батарей, воды, а также для вычислительных действий. Двухэтажное здание имеет пять жилых комнат, большую кухню-гостинную, две ванные комнаты и цокольный этаж. Последний и есть святая святых майнингхауса.

На цокольный этаж есть вход с улицы. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Покупателю дом обошелся в 7 млн рублей. Он взял его в предчистовой отделке, то есть, с заштукатуренными стенами, выровненным полом и электрической разводкой. Дальше ремонт решил сделать сам.

Изнутри это обычный жилой дом. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Такой же дом в 39 «квадратов» обойдется новому владельцу в 3,1 млн рублей. Оборудование для майнинга и отопления уже входит в стоимость. Недвижимость, конечно, можно купить и без крипто-машинок, но тогда потеряется вся суть.

- Радиатор майнинг-машинки устроен как радиатор автомобильный. По нему циркулирует вода, которая снимает тепло с чипов. Только в старом варианте был воздушный радиатор, а теперь водяной. Она снимает тепло, и потом мы ее загоняет в систему отопления. В батареях она охлаждается и поступает обратно в машинку. Программно можно управлять вычислительной мощностью, которая будет регулировать выделяемое количество тепла. Лишние градусы мы выбрасываем в отдельную батарею. А еще в систему врезается бойлер горячей воды. Остальное все стандартное, - пояснил «КП-Омск» специалист компании-застройщика.

В сером коробе спрятаны майнинг-машинки. Сама система отопления полностью повторяет обычную техническую «разводку» воды, электричества и тепла. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

К слову, дом можно и даже нужно подключать к альтернативному источнику отопления. Электрический котел или газовый, а можно всё вместе для надежности и любителей печь блинчики на газовой плите. Тогда во время обслуживания машинок не будет перебоев в работе отопительной системы.

Между тем, в самом посёлке продолжается благоустройство. Делается дренажная система, ведутся работы по строительству бетонных дорог и возводятся фундаменты под новенькие майнингхаусы.

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