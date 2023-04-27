«Газпром межрегионгаз Омск» уведомил 6 теплоснабжающих организаций об ограничении подачи газа

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«Газпром межрегионгаз Омск» уведомил 6 теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области о необходимости ограничить потребление газа до уровня оплаченных объёмов с 1 мая. Уведомления были направлены в связи с грубым нарушением ТСО договорных обязательств по своевременной оплате потреблённого газа.

По данным на 1 апреля суммарная просроченная задолженность за газ этих организаций превысила 142 млн рублей. В числе крупных должников ООО «Комплекстеплосервис», МУП «РСТ» Омского района и МУП «Марьяновское городское коммунальное хозяйство».

Если ТСО продолжат нарушать платежные обязательства и требования о самоограничении потребления газа до уровня оплаченных объёмов, поставщик вправе принудительно прекратить подачу ресурса. Нарушение процедуры самоограничения также влечёт административную ответственность. Контроль исполнения законодательства по этому направлению закреплён за «Ростехнадзором».

Согласно действующему законодательству ТСО-должники при ограничении поставки газа обязаны обеспечить коммунальными услугами своих конечных потребителей, используя альтернативные виды топлива (мазут, уголь).