В Омской области в пятницу ожидаются гроза, град и до +26 градусов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области в пятницу, 28 апреля, ожидаются первые гроза и град в этом году. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В ночь с четверга на пятницу столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26, на севере региона до +12...+17 градусов. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. Ветер западный, северо-западный со скорость от 15 до 20 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 23 метров в секунду.

В субботу, 29 апреля, погода в Омске и области изменится не в лучшую сторону. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в преддверии майских праздников. Так, ночь температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, в отдельных районах столбик термометра опустится до -5 градусов. В дневные часы ожидается +9...+14 градусов и без осадков.

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