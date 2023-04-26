В Омске наградят водителя «Газели» за поимку одноглазого наркомана, толкнувшего омичку под колеса

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

В УМВД России по Омской области сообщили, что наградят омича, который помог поймать разбушевавшегося наркомана.

Напомним, что шокирующий случай произошел в минувшее воскресенье, 23 апреля, на остановке «Магистральная». 35-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, толкнул впереди стоявшую омичку под колеса подъезжающей к остановки газели. Женщина упала, но чудом не попала под машину. После чего наркоман попытался сбежать.

31-летний водитель маршрутки, под колеса которой едва не попала женщина, не раздумывая выскочил из машины и бросился вдогонку через дорогу в направлении улицы Нефтезаводской. Мужчина догнал нападавшего и передал сотрудникам полиции.

— Руководством УМВД России по Омской области принято решение о поощрении гражданина, проявившего смелость и самоотверженность в задержании подозреваемого, — рассказали в региональном ведомстве.

Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.