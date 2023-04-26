В Омске 35-летний наркоман толкнул под колеса маршрутки женщину, а потом выколол себе глаз

Фото: скриншот записи с видеокамер.

В Омске будут судить 35-летнего мужчину, который, будучи под воздействием наркотиков, толкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки, а затем выколол себе единственный глаз.

— Установлено, что вечером 23 апреля подозреваемый в состоянии наркотического опьянения, находясь на остановке общественного транспорта «Магистральная», умышленно из хулиганских побуждений, с целью убийства толкнул под колеса движущейся пассажирской «Газели» 47-летнюю женщину, стоявшую на остановке, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

От толчка женщина упала под колеса маршрутки, но тяжелых травм удалость избежать — водитель вовремя успел затормозить. Она отделалась лишь сотрясением мозга. Сейчас потерпевшая проходит амбулаторное лечение.

Подозреваемый после совершения преступления сразу попытался скрыться, но ему помешали очевидцы. До приезда полиции омич, будучи в неадекватном состоянии, попытался выколоть себе единственный глаз.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области, ранее другой глаз мужчина выколол себе, находясь в СИЗО.

В отношении подозреваемого заведено уголовное по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Ему может грозить от 8 до 20 лет колонии или пожизненное заключение.

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