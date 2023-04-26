Омский мэр Шелест подписал постановление - расселить полуразрушенную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов

Фото: омскриелт.ком.

Омская мэрия опубликовала постановление, подписанное накануне мэром города Сергеем Шелестом. В 2016 году пятиэтажку на улице 50 лет Профсоюзов, 81 признали аварийной и подлежащей сносу. Согласно документу, у собственников будут изъяты жилые помещения, согласно приложенному перечню, это комнаты в секциях. Участок под аварийным домом после расселения отдадут под новую застройку. Ранее прокуратура Советского округа Омска через суд потребовала расселить жителей двух аварийных домов — № 81 и № 85 на лице 50 лет Профсоюзов.

- Были выявлены недостатки состояния конструкций многоквартирных домов, способные привести к их обрушению, − сообщали ранее в облпрокуратуре.

Напоним, что в 2022 году 2 апреля в доме № 85 выпала кирпичная кладка в подъезде на первом этаже. Площадь обрушения составила около 7 квадратных метров.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru