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Происшествия26 апреля 2023 4:00

В Омске лишенная прав родительница больше года получала пенсию на ребенка-инвалида

За это время женщина незаконно присвоила больше 300 тысяч рублей
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ленинского округа города Омска в ходе проверки выявила нарушения прав ребенка-инвалида, который проживал в хосписе. Мать 16-летней воспитанницы еще в декабре 2021 года была лишена родительских прав. Несмотря на это, женщина больше года продолжала получать принадлежащие девочке выплаты: пенсию по инвалидности, а также ежемесячное пособие по категории «дети-инвалиды».

- В целях восстановления прав несовершеннолетней прокуратура внесла представление руководителю хосписа, а также направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины в пользу дочери незаконно полученных более 300 тысяч рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас девочка снова получает положенные ей выплаты. На женщину завели уголовное део по статье «мошенничество при получении выплат в крупном размере». Расследование уголовного дела, а также восстановление прав несовершеннолетней прокуратура поставила на контроль.

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