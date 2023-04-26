В Омске лишенная прав родительница больше года получала пенсию на ребенка-инвалида

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ленинского округа города Омска в ходе проверки выявила нарушения прав ребенка-инвалида, который проживал в хосписе. Мать 16-летней воспитанницы еще в декабре 2021 года была лишена родительских прав. Несмотря на это, женщина больше года продолжала получать принадлежащие девочке выплаты: пенсию по инвалидности, а также ежемесячное пособие по категории «дети-инвалиды».

- В целях восстановления прав несовершеннолетней прокуратура внесла представление руководителю хосписа, а также направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины в пользу дочери незаконно полученных более 300 тысяч рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас девочка снова получает положенные ей выплаты. На женщину завели уголовное део по статье «мошенничество при получении выплат в крупном размере». Расследование уголовного дела, а также восстановление прав несовершеннолетней прокуратура поставила на контроль.