В прошлом году аппарат омского омбудсмена принял 1 970 обращений от граждан

Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова представила отчет о проделанной работе за 2022 год и рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются к Уполномоченному.

– 15 лет назад началась деятельность Уполномоченного Омской области, и за это время на рассмотрение поступило более 32 тысяч обращений. Ни одно обращение не остается без внимания Уполномоченного. По каждому обращению дается либо разъяснение, либо оказывается практическая помощь, – отметила Ирина Касьянова.

В 2022 году обращений поступило чуть больше (1970 обращений) чем в 2021 году (1793 обращений). За помощью обращаются люди с инвалидностью и другие льготники, родители, дети-сироты, многодетные семьи, лица, находящиеся в местах принудительного содержания. По каждому обращению проводятся тщательные проверки.

Уполномоченный пояснила, что чаще всего (почти 1 тысяча обращений) омичи жаловались на несоблюдение социальных прав. В основном это пенсионеры и льготники. Так, в результате обращений перерасчет (с момента начисления пенсии) получили 24 пенсионера. Яркий пример – омичка, получившая перерасчет за 19 лет. Отдельное внимание уделяется вопросам пенсионного (социального) обеспечения граждан, работавших в республиках, входивших в состав СССР. В этом случает направляют соответствующие запросы. Обращения по жилищным вопросам (226 обращений – 11% от общего числа) и правам граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь (110 обращений – 6% от общего числа) также были популярны.

Треть обращений (628 – 32%) была связана с нарушением личных прав: вопросы, касающиеся личной безопасности, уголовного права и исполнения наказания, гражданства, миграции, право на информацию и так далее. В основном это жалобы на действия или бездействие органов внутренних дел, судебных приставов и жалобы на судебные постановления.

Так, были проведены проверки в колонии № 7 по поводу якобы неправомерных действиях в отношении заключенных. Но после беседы с заключёнными, их родственниками и представителями правозащитных организаций, выяснилось, что информация о пытках была недостоверной.

В 2022 году стали поступать обращения от мобилизованных граждан и их родственников, связанные с призывом на военную службу. Вопросы о региональных мерах социальной поддержки таким гражданам рассматривались в приоритетном порядке. Обращения из районов традиционно были связаны с водоснабжением, транспортом и медицинской помощью.

Выезды Уполномоченного в районы происходят каждый месяц. В результате обращения в поселке Александровская усадьба (Омский район) был решен вопрос с предоставлением школьного автобуса и трансфера детей до школы. На очереди – решение транспортной проблемы для всех жителей поселка.

Всего в 2022 году по итогам рассмотрения: была оказана правовая помощь – 1425 обращений; восстановлены права – 186 обращений.