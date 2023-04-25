После вмешательства Генпрокурора в Омске восстанавливают права 650 инвалидов

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По итогам личного приема Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в Омске продолжается восстановление социальных прав инвалидов. Краснов поручил организовать масштабную проверку, которая выявила больше 650 нарушений прав инвалидов. Прокуроры внесли 250 представлений, направили в суд 50 исков, опротестовали 50 нормативных правовых актов. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

- Выявлены и массовые нарушения по доступности инвалидов и маломобильных групп населения в лечебных учреждениях, территориальных центрах занятости населения, многофункциональных центрах, детских и досуговых учреждениях, административных зданиях, образовательных учреждениях, объектах социального обслуживания, торговли и сферы услуг, почтовых отделениях, органах записи актов гражданского состояния, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В частности, председатель Омской областной организации «Всероссийское общество слепых» сообщила Игорю Краснову о том, что инвалиды по зрению не обеспечены средствами реабилитации – специальными устройствами для чтения, которые озвучивают текст. После этой жалобы Омское отделение Фонда соцстраха РФ заключило контракты и закупило необходимые книги. Практически в каждом лечебном учреждении региона выявлены нарушения по оказанию медицинской помощи инвалидам, главным врачам внесены представления. В 50 организациях нарушили трудовые права инвалидов, не взяв на работу должное количество людей с ограниченными возможностями. После прокурорских проверок были трудоустроены несколько человек.