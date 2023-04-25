В Омске ребенок сломал ногу на дворовых качелях, которые сломались во время развлечений

Фото: СУ СКР по Омской области

Инцидент с травмированием несовершеннолетнего произошел накануне во дворе дома, расположенного на улице Энтузиастов. 13-летний мальчик качался на качелях, которые сломались прямо под ним.

- По предварительным данным, вчера около 18 часов во время катания мальчика на качелях, металлическая конструкция сломалась, в результате чего ребенок получил перелом ноги и был госпитализирован, - уточнили в омском управлении Следственного комитета.

Сейчас следователи проводят проверку и собираются заводить уголовное дело за оказание услуг ненадлежащего качества.

В свою очередь прокуратура тоже подключилась к ЧП. Надзорный орган намерен проверить законности действий должностных лиц органов местного самоуправления и обслуживающих организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию игрового комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-преподаватель ОмГТУ получил «уголовку» и штраф за аферы с командировками в Казахстан

Мужчина вину признал, ущерб выплатил (подробнее)