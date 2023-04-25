Экс-преподаватель ОмГТУ получил «уголовку» и штраф за аферы с командировками в Казахстан

Присвоенные деньги пришлось вернуть. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд признал виновным 59-летнего экс-преподавателя ОмГТУ. Омич на протяжении четырех лет ездил в командировки в Казахстан, а по возвращении обманывал своего работодателя.

- Гражданин, занимая различные должности в университете, при выезде в служебные командировки в Республику Казахстан вносил в документы ложные сведения относительно их продолжительности и фактического нахождения в иностранном государстве. При этом нахождения там, на основании чего получал завышенные суммы на суточные расходы, а также заработную плату за указанные дни, - уточнили в областной прокуратуре.

Своими действиями он нанес ущерб бюджету федерального образовательного учреждения в размере миллиона рублей, дописав себе «лишних» 139 дней.

Вычислили обман сотрудники УФСБ, а приговор вынес Центральный районный суд. Вину, правда, мужчина признал и возместил ущерб.

- Суд, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - заключили в надзорном органе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двум бизнесменам грозит тюрьма за поставку фальсификата «молочки» в школы и детсады Омска

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд (подробнее)