Двум бизнесменам грозит тюрьма за поставку фальсификата «молочки» в школы и детсады Омска

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Поставляли в больницы, школы и детсады фальсифицированные молочные продукты, а теперь могут сесть в тюрьму за мошенничество. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местных предпринимателей - бывших супругов.

- Они обвиняются в совершении 6 преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору, - уточняет областная прокуратура.

В ходе расследования выяснено, что аферисты создали схему поставок в социальные учреждения города. Два года - с 2020 по 2022 они закупали продукты, в которых содержался заменитель жира, а потом переклеивали на них этикетки и вносили в систему «Меркурий» недостоверные сведения.

- В ходе плановой проверки сотрудники правоохранительных органов и Россельхознадзора изъяли свыше 2,8 тонн некачественных молочных продуктов, хранившихся на складе у данных предпринимателей, - сообщают в надзорном органе.

Ущерб от их деятельности оценили в миллион рубле, они, правда, вину не признали, но выплатили 35 тысяч рублей. На их имущество наложен арест на общею сумму больше 2,6 млн рублей.

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