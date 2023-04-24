Омские таможенники пресекли вывоз самолета без документов в Казахстан

Фото: пресс-служба омской таможни.

Пресс-служба омской таможни сообщила, что накануне на границе с Республикой Казахстан произошел нерядовой случай. Через границу с Омской областью в соседнее государство пытались перевезти самолет, купленный частным лицом. При этом документов на двухместный легкомоторный самолет, который перевозили в закрытом фургоне через пункт пропуска Ольховка, сопровождающие лица предоставить не смогли. На словах сообщили, что самолет предназначен для частного лица.

- Вес самолета, который планировали доставить получателю в Павлодар, составляет 300 кг, а стоимость — 3,4 млн рублей. Необходимые для вывоза товара документы перевозчик таможенникам предоставить не смог, — отметили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

В итоге сотрудники ведомства не разрешили вывоз транспорта, и он остался в России.