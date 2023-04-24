Решили прокатиться: стали известны подробности гибели двух подростков на омской трассе

Фото: соцсети.

Вечером 21 апреля на 835 километре автотрассы Челябинск-Новосибирск недалеко от поселка Октябрьский произошла смертельная авария. В происшествии столкнулись два автомобиля «ВАЗ» и «ДАФ». Водитель и пассажир отечественного авто - 18-ти и 17-ти лет - в результате столкновения скончались. Один из них погиб на месте, другой - в течение суток в больнице.

Как рассказали правоохранители, юноши проживали в селе Серебряковка. В роковую субботнюю ночь парни взяли без разрешения владельца «ВАЗ» - собирались просто покататься. При этом водительских прав у них тоже не было.

- Около 23 часов 40 минут юноша-водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом, - сообщил следственный комитет региона. Водитель грузовоза в этой аварии совсем не пострадал.

Следователи завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения», идут следственные действия. От машины, судя по фото с места происшествия, осталась лишь груда искореженного металла.