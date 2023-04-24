90-летний пенсионер из Омской области вынужден пить воду из реки

Фото: Оксана ЗУЙКО
В деревне Епанчино Нижнеомского района проблемы местных жителей пришлось решать районному прокурору.
Оказалось, в населенном пункте нет питьевой воды. Жителям приходится набирать воду для употребления в пищу из колодцев или местной речки. Обиднее всего людям было за 90-летнего пенсионера. Анатолий Егорович Оконешников прожил долгую жизнь, чтобы в старости во время цифрового прогресса существовать как во время войны.
Помимо отсутствия водоснабжения, в деревне нет нормальной дороги. Людям приходится ездить по ямам и кочкам.
- Всем обратившимся прокурор дал разъяснения действующего законодательства, принял письменные обращения, поручил организовать соответствующие проверочные мероприятия, - уточнили в областной прокуратуре.
Также было вынесено представление главе Хомутинского сельского поселения. Теперь после высыхания грунта будет произведено грейдирование дороги, что касается воды - ее подвоз уже обеспечен.
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