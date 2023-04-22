Фото: соцсети.

Из Казахстана на Омскую область движется пыльная буря - она придет в регион 23 апреля вечером. По крайней мере, об этом сообщает прогноз погоды на ближайшие дни сервис «Вентускай.ком». Непосредственно в Омске содержание пыли к вечеру воскресенья, 23 апреля 2023 года, по данным сервиса, составит 6 мкг/м3.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 23 апреля Омск действительно ждет непогода. Ночью и днем омские синоптики прогнозируют сильный ветер южного направления - от 6 до 14 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, днем в пределах +13...+18 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

24 апреля порывы ветра сохранятся, он только сменит направление на юго-западное.

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