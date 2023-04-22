В Омске нейрохирурги горбольницы № 1 вывели из комы девушку, сбитую на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

В Омске хирурги и нейрохирурги городской клинической больницы №1 имени Кабанова спасли жизнь девушки, которая серьезно пострадала под колесами автомобиля на пешеходном переходе. У пациентки было крайне тяжелое состояние, многочисленные травмы, в частности в области головы. В больницу пострадавшую привезли без сознания и в очень тяжелом состоянии. Долгое время девушку не могли вывести из комы.

- В этот же день, пациентке была оказана необходимая специализированная медицинская помощь, в частности было выполнено оперативное лечение по поводу тяжёлой черепно - мозговой травмы. Будучи в тяжелом состоянии, пациентка длительное время находилась в реанимации и выходила из комы. По выходу из комы, начала активно восстанавливаться и тот неврологический дефицит, который у неё был практически регрессировал. Еще находясь в реанимации, девушка самостоятельно могла себя обслуживать, садиться, двигать руками и ногами, а также разговаривать, - сообщил врач-нейрохирург Анна Бабкина.

Сейчас пациентка находится в удовлетворительном состоянии и ее жизни и здоровью ничего не угрожает.