«Родник души сибирской»: в Омске за четверть века конкурс творчества сотрудников исправительной системы стал фестивалем

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

В семье омички Оксаны Сенюк, которая несколько лет трудится бухгалтером ФКУ ЛИУ-10, трое детей. И все артистичны, считает мама. Таланты помогает развивать ежегодное участие в конкурсе самодеятельности, а точнее - уже фестивале творчества «Родник души сибирской». Это ежегодное мероприятие, которое проходит в Омской области в 26 раз. Традиционно в нем принимают участие творческие коллективы учреждений УФСИН России по Омской области, которые представляют на суд зрителям и жюри вокальные, хореографические, театрализованные и цирковые номера.

- В нашей семье трое детей, супруг тоже трудится в этой системе. Участвуем все вместе 4-й год подряд. Каждый год меняем амплуа... Один год я была тинейджером, затем - нянькой, припоминаю роль сварливой свекрови, - поделилась впечатлениями Оксана. - В прошлом году я выступала в ожидании малыша, а в этом наш 8-месячный Макар тоже сыграл крошечного богатыря.

Фото автора.

Психолог другого исправительного учреждения - ФКУ ИК-7 - Александр Мазных, участвует в фестивале в первый раз. Можно сказать, новичок. Парню 23 года, в системе трудится меньше года.

- Здесь очень много командной работы. Каждый из нас стоит за спиной друг у друга на подстраховке, если можно сказать. Перед выходом на сцену все друг друга поддерживают - ведь творческие выступления все же не свойственны нам. Мне нравится все - то, что мы обсуждаем номера, каждое движение, и всех такое захватывает, - поделился психолог.

Александр признался, что для постановки танцевального номера пришлось привлечь профессионального хореографа - настолько хотелось впечатлить публику. Но все удалось - под завершающую песню зрители в зале без раздумий поднялись со своих мест.

- Собрать вместе столько людей, совершенно при этом непластичных, и сделать то, что получилось, - это огромная работа. К тому же инвентарь, костюмы, любая мелочь - все делалось в нашем учреждении, - подытожил молодой психолог.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Справка

Ежегодный XXVI фестиваль самодеятельного художественного творчества работников УФСИН России по Омской области и членов их семей «Родник души Сибирской» продолжили сразу три коллектива: исправительная колония № 7, лечебно-исправительное учреждение № 10 и областная больница № 11 УФСИН России по Омской области.

Выступление коллективов прошло на сцене Дворца культуры «Сибиряк» под девизом «Своих не бросаем!». В состав творческого жюри вошли сотрудники УФСИН России по Омской области, ветераны уголовно-исполнительной системы, члены Общественного совета при УФСИН России по Омской области, члены Общественной наблюдательной комиссии и представители культурной общественности Омска.

Каждый год фестиваль посвящен знаменательным датам в истории России или определенной тематике. В этом году смотр посвящен юбилею фестиваля. За историю в 26 лет из небольшого самодеятельного конкурса «Родник души сибирской» вырос в фестиваль, ставший заметным культурным событием в Омской области. Время от времени конкурсантов оценивает жюри из профессиональных артистов, заслуженных работников культуры РФ и проч.

26-й фестиваль будет проведен до конца апреля и завершится традиционным гала-концертом, во время которого будут представлены лучшие номера, а также состоится награждение лауреатов и победителей.