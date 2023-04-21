Запретами и арестами жительницу Омска заставили наделить долей в квартире собственных детей

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области через суд заставили 34-летнюю омичку выделить доли в квартире своим детям. Недвижимость была приобретена за счет материнского капитала. Только вот мать, видимо, «забыла» юридически оформить права своих несовершеннолетних детей на купленную жилплощадь.

Женщину не раз предупреждали о последствиях своего бездействия, но даже решение суда о предоставлении детям такого права она упорно игнорировала.

И только меры, ограничивающие использование автомобиля и запрет на выезд за границу заставил мать вспомнить о детях.

- Комплекс примененных сотрудникам ведомства мер в итоге оказал необходимое воздействие на должницу. Омичка, осознав, что теперь не сможет продать свой автомобиль, а также понесет ненужные финансовые потери, приступила к исполнению судебного решения, явившись в отдел судебных приставов и предоставив должностному лицу Службы все необходимые документы, гарантирующие права несовершеннолетних детей на жилплощадь. Решение суда исполнено, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

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